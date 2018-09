Caffè Arabica, ricostruita la sequenza del genoma

Presentata la sequenza del genoma di Coffea arabica. A realizzare lo studio una partnership guidata da illycaffè e Lavazza in collaborazione con l’Istituto di genomica applicata, Iga Technology Services, Dna Analytica e le Università di Trieste, Udine, Padova e Verona. “Considerato un unicum nel panorama della ricerca genetica – si legge in una nota – il progetto di sequenziamento del genoma accelererà l’impegno della scienza a favore del futuro della coltivazione di caffè minacciata dal cambiamento climatico”. La ricostruzione del genoma di Coffea arabica, spiegano i ricercatori, è messa a disposizione sul sito del World Coffee Research (organizzazione no-profit per la ricerca e lo sviluppo nel settore del caffe’ a livello internazionale). Secondo l’International Coffee Organization (Ico) oggi il settore del caffè vale circa 160 miliardi di dollari all’anno e coinvolge oltre 25 milioni di famiglie di coltivatori a livello mondiale.