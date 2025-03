Caffè Borbone chiude il 2024 con 334,5 mln di ricavi, + 11,4% rispetto all’anno precedente

Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè porzionato, chiude l’esercizio 2024 con ricavi a 334,5 milioni di euro, in crescita dell’11,4% rispetto all’esercizio precedente. Analizzando i canali distributivi, la Grande Distribuzione ha registrato un incremento del 32% e continua a guidare la crescita della società che registra buone performance anche sul canale digitale, che comprende e-commerce diretto, Amazon e portali specializzati, e sui mercati esteri. In termini di volumi, il monoporzionato – che comprende cialde e capsule – registra un incremento del 6%.

“Caffè Borbone ha dimostrato una grande capacità di far fronte alle sfide, ottenendo buoni risultati anche in un contesto di mercato estremamente complesso. L’elevato costo del caffè all’origine, ed in particolare l’incremento di prezzo della qualità Robusta ai massimi storici, non ha penalizzato gli standard di qualità del nostro caffè in cui i consumatori continuano a riconoscere il gusto dell’espresso italiano associato al valore della sostenibilità – dichiara Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone -. Uno dei nostri obiettivi è continuare la crescita sia in Italia sia all’estero, dove siamo quasi raddoppiati nell’ultimo triennio, puntando sul monoporzionato”.

Caffè Borbone, nata a Napoli nel 1999, in pochi anni è diventata uno dei principali produttori specializzati di caffè in cialde compostabili e capsule compatibili: è stata la prima in Italia a proporre la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost, con involucro riciclabile nella raccolta della carta; successivamente, ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro.

Oggi, con 2.6 miliardi di unità di caffè porzionato prodotte all’anno e oltre 330 dipendenti, l’azienda si posiziona tra le realtà industriali più vivaci del Sud Italia. Lo stabilimento produttivo di Caivano (Napoli) si estende su una superficie di oltre 50.000 mq ed è alimentato da energia 100% rinnovabile. Caffè Borbone sta infatti dedicando particolare attenzione al contenimento delle emissioni climalteranti lungo tutta la catena del valore, un percorso che comporta la selezione e l’ingaggio dei fornitori, l’efficientamento dei processi produttivi, l’eco-design di prodotti e imballaggi e l’ottimizzazione della logistica. Nel 2024 l’azienda ha dato ulteriore impulso al percorso di decarbonizzazione guidato dall’approccio metodologico della Science Based Targets initiative, che guida le aziende in un percorso di riduzione delle emissioni in linea con lo scenario net-zero, e ottenuto la Gold Medal nel Sustainability Rating di EcoVadis.

Caffè Borbone dedica inoltre grande attenzione alla ricerca e allo sviluppo, con un forte impegno verso l’innovazione, anche per quanto riguarda i suoi prodotti. Di recente ha lanciato la versione compatibile anche per i piani a induzione di MokaCiao, la moka per sistema a cialde, acquistabile online sul sito di Caffè Borbone e nei canali Gds e Professional Specialisti Caffè.