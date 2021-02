Caffè Borbone, ecco BorbonCiok. Il cioccolatino che combina espresso napoletano e fondente al 75%

L’ultima creazione dell’azienda napoletana Caffè Borbone si chiama BorbonCiok e celebra la giusta combinazione tra la qualità dell’espresso napoletano e la forza del cioccolato, quello finissimo, fondente al 75%, combinate in un cioccolatino ripieno sorprendente. Un prodotto che pone l’accento sulla straordinaria versatilità del caffè, capace di esprimersi al meglio anche con un prodotto così simile com’è il cioccolato, non solo dal punto di vista organolettico, ma anche per le straordinarie capacità benefiche e antiossidanti. Il food pairing, infatti, ci insegna che ingredienti e materie prime simili tendano a essere ridondanti, mentre prodotti diversi si sposano nel segno di una straordinaria armonia. L’abbinamento del cioccolato col caffè è invece l’eccezione che conferma la regola: pur avendo entrambi caratteristiche molto simili, come la tendenza all’amaro e la tipica tostatura, essi si uniscono in un’alchimia unica di sapore, in grado di stregare ogni palato. Non a caso, il quadratino di cioccolato fondente servito dopo una buona tazza di caffè fumante è considerato un vero e proprio vezzo, una piccola attenzione raffinata e ricercata in grado di sorprendere sempre il consumatore. Per una combinazione di cioccolato e caffè davvero appagante ed equilibrata Caffè Borbone ha scelto una miscela con basso grado di tostatura, in modo tale da non coprire troppo le note aromatiche del cioccolato. Inoltre, la scelta di un caffè delicato e speziato si abbina perfettamente al cioccolato fondente al 70%, decisamente persistente. BorbonCiok debutterà prima in Campania per poi raggiungere aree ben più ampie del Belpaese: questa è la strategia che Caffè Borbone ha ideato per il lancio di questa novità assoluta. Un’operazione che contempla la qualità e l’armonia, mix perfetto per anelare sempre a una magica emozione.