Caffè Borbone: focus su investimenti e occupazione nel Sud con i sottosegretari Sbarra e Mantovano

Il sottosegretario con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, ha visitato oggi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, il sito produttivo di Caffè Borbone nell’area Asi di Caivano.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e sostenere crescita economica e occupazione in un territorio strategico del Mezzogiorno.

Il ruolo della Zes unica

Al centro del dialogo, gli strumenti di incentivazione legati alla ZES Unica Mezzogiorno, indicata come leva fondamentale per attrarre nuovi investimenti e favorire l’insediamento di attività produttive nel Sud Italia.

Secondo quanto emerso durante la visita, la Zes si conferma uno degli strumenti principali su cui il Governo punta per rendere più competitivo il tessuto industriale meridionale, semplificando procedure e agevolando le imprese.

Il confronto con le imprese

“Il confronto con gli imprenditori è fondamentale per costruire politiche efficaci e mirate”, ha dichiarato Luigi Sbarra nel corso dell’incontro. “Esperienze come quella di Caffè Borbone dimostrano come, attraverso investimenti e innovazione, sia possibile generare sviluppo concreto e opportunità occupazionali. Il Governo continuerà a sostenere con determinazione strumenti come la Zes, rendendoli sempre più accessibili ed efficienti”.

La visita si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, con particolare attenzione alle realtà produttive capaci di coniugare crescita industriale e impatto occupazionale sul territorio.