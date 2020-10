Caffè Kamo al torrone per celebrare la festa di Ognissanti

Il caffè Kamo al gusto di torrone: un’originale versione di un caffè speciale, ideato per celebrare la festa di Ognissanti, inseguendo la tradizione dolciaria campana che privilegia il torrone nelle sue molteplici varianti quale delicatezza per eccellenza da degustare in occasione di questa importante ricorrenza religiosa. A creare la prelibata bevanda Giuseppe Paone, titolare dei coffee shop Gardenia Bakery e Gardenia Caffè, entrambi situati nella città di Aversa. Gli ingredienti sono i seguenti: Caffè Kamo nella pregiata miscela in grani K1, crema spalmabile al cioccolato, crema di latte aromatizzata alla nocciola, scaglie di torrone di cioccolata e nocciola. Per la confezione del prodotto, Paone suggerisce questo procedimento: versare la spalmabile sul fondo della tazza, estrarre il caffè espresso e versarlo sulla crema, aromatizzare il latte con la nocciola ed aggiungere le scaglie di torrone artigianale, realizzato per l’occasione dalla maestra pasticcera Ilenia Buonomo, consorte del signor Paone.