Caffè, l’Italia beve 3 miliardi di tazzine all’anno da distributori automatici

Nel mondo si bevono 150 miliardi di caffe’ all’anno, l’11% del caffe’ prodotto a livello globale, al distributore automatico. Nel 2017 in Italia sono state quasi 3 miliardi le erogazioni per un mercato da 884 milioni di euro, in crescita dello 0,59%. Sono i dati emersi da uno spaccato sui trend legati al caffe’, uno studio di Accenture elaborato per Confida (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) e presentati in occasione della prima giornata di Venditalia la piu’ importante manifestazione mondiale del settore in corso fino al 9 giugno a Fieramilanocity. “Il mercato del caffe’ al distributore automatico cresce anche grazie alla capacita’ di soddisfare i nuovi gusti dei consumatori – ha spiegato il presidente di Confida Massimo Trapletti -. Oggi, ad esempio, l’84% dei caffe’ erogati dalle vending machine del nostro Paese e’ in grani macinati, segno della ricerca di una maggiore qualita’”. Ma a decretare il successo delle vending machine e’ stata decisiva la tecnologia digitale che permette di offrire un prodotto personalizzato. Mixando infatti gli ingredienti di base, caffe’, latte, cacao, topping e granelle, si puo’ comporre la propria bevanda a piacimento. Tecnologia e ricerca di qualita’ procedono poi di pari passo con il bisogno di diversificazione. “Bevande XL, cup to go e caffe’ gourmet sono sempre piu’ presenti nelle scelte dei consumatori – commenta Alessandro Galtieri, campione italiano di caffe’ filtro e trainer specializzato SCA Italy -. Il vending puo’ incontrare la richiesta di un target eterogeneo e esigente, con gusti precisi e maggiore disponibilita’ alla spesa”. Gli italiani bevono in media 2,2 caffe’ a testa al giorno. Il nostro Paese e’ al sesto posto nella classifica dei consumi in valore assoluto con 300mila tonnellate annue. La prima piazza spetta agli Stati Uniti con 1,6 milioni di tonnellate (soprattutto American Coffee), davanti al Brasile (1,2 milioni di tonnellate) In Giappone (500mila tonnellate) prevale il caffe’ freddo in lattina. Nei consumi pro capite, curiosamente, il primato e’ dei Paesi scandinavi: in particolare, in Finlandia – dove e’ molto popolare il Kaffeost, rito che prevede di accompagnare il caffe’ con un formaggio a pasta semi-morbida – se ne consumano 12 kg all’anno.