Caffè Motta si conferma main sponsor della Salernitana

Caffè Motta, continua ad affiancare in qualità di Main Sponsor la U.S Salernitana 1919 nella stagione 2022/2023 della Serie A TIM, Coppa Italia e Amichevoli, insieme ad Eté supermercati, insegna della grande distribuzione, appartenente sempre alla famiglia Mastromartino–Motta.

L’orgoglio del gruppo campano per il suo territorio e l’affetto per la Salernitana lo hanno portato a supportare costantemente la squadra durante la complessa e avvincente stagione appena terminata, conclusasi con la permanenza in Serie A per la prima volta nella storia, e a volerla accompagnare nuovamente nella prossima stagione.

Il rinnovamento di questa partnership è un attestato della stima e della fiducia che si sono instaurate tra Mastromartino e la nuova proprietà della squadra guidata dal Presidente Danilo Iervolino.

“Siamo molto felici di essere ancora una volta al fianco della U.S Salernitana 1919 durante tutto il campionato di Serie A TIM 2022/2023 e di poterla accompagnare nel corso di ogni singolo match” dichiara Nicola Mastromartino, Amministratore di Caffè Motta “Sostenere fedelmente la squadra della nostra città, che condivide con noi i valori di impegno, qualità e passione, ci sembra un ottimo modo per continuare a mantenere uno stretto legame con il territorio di cui siamo estremamente orgogliosi“.