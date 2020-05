Caffè Roko, via alla nuova campagna pubblicitaria su Sky Uno: otto spot per il programma dello chef Borghese

Med Caffè, titolare del brand Caffè Roko, lancia una nuova campagna pubblicitaria televisiva realizzando uno spot che andrà in onda in esclusiva sull’emittente Sky Uno, nel corso della trasmissione condotta da Alessandro Borghese “I 4 Ristoranti”, giunta con successo alla sesta stagione. Nonostante l’emergenza Covid 19 l’azienda è impegnata nella elaborazione di nuovi progetti di investimento da implementare nei prossimi mesi, diretti a promuovere il brand sul territorio. In particolare, nel programma dello chef Borghese, lo spot racconta la pausa lavoro con caffè Roko, il “momento tanto atteso per ritrovare l’energia”. Il claim “per un piacere che non si dimentica” fa riferimento, come recita lo spot, al “gusto deciso di Roko, espresso da gustare a casa, in ufficio e al bar”.

Lo spot, della durata di 15 secondi, sarà visibile per otto puntate (dal 7 maggio al 25 giugno) per un totale di 80 passaggi.