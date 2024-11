Caffè Toraldo, premio speciale “Award Torrefazione Home” dalla Guida Camaleonte 

Caffè Toraldo, anche quest’anno, è stata premiata da “Camaleonte – la guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia 2024-25”, che seleziona le migliori referenze e torrefazioni del Paese. Per la prima volta, l’azienda ottiene il premio speciale “Award Torrefazione Home” motivato, secondo la guida, per l’alta qualità della sua proposta, in particolare nel formato monoporzionato, variegato sia in termini di flavor che di stili di bevuta. Un riconoscimento molto importante da parte degli esperti di Camaleonte, che valorizza le aziende che si sono distinte per qualità, originalità, innovazione tecnologica, attenzione al tema della sostenibilità e per la corrispondenza qualitativa dei prodotti con la tradizione. Inoltre, Caffè Toraldo ha ottenuto altri due riconoscimenti per la Miscela Cremosa e la Miscela Origini, premiate nella categoria Award Prodotto Monoporzionato: Miscela Extra-Dark Roast.

A ritirare i tre riconoscimenti il management di Caffè Toraldo, Marco Simonetti e Francesca Simonetti, durante la presentazione della terza edizione della Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia 2024-25, il 22 novembre presso la sede del Coffee Lab di IMA Petroncini a Ferrara; che a tal proposito, commentano: “La guida ha già riconosciuto il valore dei nostri prodotti, in particolare della Miscela Origini, su cui l’azienda punta molto. Quest’anno abbiamo ricevuto l’Award Torrefazione Home, che sottolinea il nostro impegno come azienda e la capacità di far dialogare innovazione e storicità, che preserviamo essendo un’azienda con oltre 50 anni di storia. Siamo davvero felici di distinguerci nel segmento del monoporzionato, un formato ‘contemporaneo’ che rimane fedele al rito dell’espresso, grazie al lavoro del nostro reparto Ricerca e Sviluppo, capace di adattarsi ai tempi, alle mode e alla modernità. Ritiro questi riconoscimenti a nome dell’azienda, che prima di tutto, è una grande famiglia.”

La Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia premia le migliori referenze e torrefazioni italiane, attraverso una mappatura accurata che include realtà di ogni regione, provincia e dimensione. Pensata per offrire agli amanti del caffè uno strumento utile per scegliere la miscela o il monorigine ideale tra migliaia di referenze, rappresenta anche una vetrina esclusiva per le torrefazioni, che possono presentare le loro eccellenze aziendali e i loro migliori caffè.