Caivano, De Luca: Case popolari assegnate dalla camorra, il Governo affronti il problema

“Ho segnalato a Meloni che una buona parte degli occupanti degli edifici di Caivano sono abusivi. Molti alloggi si sono liberati e le nuove assegnazioni sono state decise dalla camorra. Se lo Stato c’è, bisogna affrontare questo problema, altrimenti ancora una volta stiamo facendo propaganda”. Dopo l’incontro avuto ieri con la presidente del Consiglio, Vincenzo De Luca torna sulla vicenda di Caivano nel corso della diretta social del venerdì.

Come aveva fatto ieri con un post pubblicato sui suoi canali social, il presidente della Regione Campania esprime apprezzamento per la visita della premier, ma dice di voler “verificare gli impegni presi. Mi ha comunicato di voler assumere Caivano come esperienza simbolo di rinascita del territorio – argomenta -. Abbiamo dichiarato la piena disponibilità ad accompagnare il progetto di rinascita. Il presupposto è creare una condizione di sicurezza. Abbiamo bisogno di forze dell’ordine e forze attrezzate dell’esercito in strada e al Parco verde, 24 ore su 24, per fare un lavoro di contrasto a spacciatori, delinquenti, camorristi e dare fiducia alle persone che vogliono reagire. Senza questo intervento, perdiamo tempo”.

De Luca rimarca poi la disponibilità della Regione a gestire il nuovo centro sportivo Delphinia, che come ha annunciato ieri Meloni sarà profondamente riqualificato e le cui attività saranno ampliate. “Noi siamo pronti a gestire questo grande impianto – conclude – sicuramente non puà andare a privati o al Comune, se vogliamo essere seri”.