Caivano, Meloni al Mattino: Non ho litigato con De Luca, faccia la sua parte

“Intendiamo fare di Caivano un modello, e poi esportare quel modello in tutte le altre Caivano d’Italia”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Il Mattino’, nella quale torna sullo scontro con il governatore campano Vincenzo De Luca: “Riguardo il presidente De Luca – puntualizza – io non ho litigato con nessuno”. “Mi limito a rispondere – ha proseguito – alle accuse infondate che vengono rivolte al Governo. Ora mi auguro che la Regione Campania faccia la sua parte, come ad esempio sul potenziamento del trasporto pubblico tra Caivano e Napoli città. Perché senza collegamenti veloci ed efficienti, Caivano non può cogliere le opportunità di sviluppo e crescita che le vengono offerte”.