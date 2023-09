Caivano, monito di Don Patriciello: Basta con i quartieri ghetto

“Speriamo che l’Italia abbia appreso la lezione. Non conviene creare i ghetti. Non conviene allo Stato far proliferare “zone franche” e lasciarle poi nelle mani di piccoli o grandi mafiosi. Non conviene fingere di non vedere il male. Conviene alla politica italiana riprendere in mano la Costituzione ed esserle fedele. Conviene – e tanto – poi per noi cristiani, mettere in pratica il Vangelo e amare gli altri come noi stessi”. Lo scrive sui sociale don Maurizio Patriciello commentando gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato il Parco Verde di Caivano. Per il sacerdote non bisogna “gettare le basi per la costruzione di quartieri – ghetto ai margini delle città. Non conviene. In breve tempo il ghetto sviluppa un proprio linguaggio, una propria economia, propone propri modelli, e fa nascere nei giovani tanta frustrazione e voglia di rivalsa”. “‘Lo Stato al Parco Verde non c’è’, ha detto, nei giorni scorsi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Tristissima e contraddittoria considerazione. Il Presidente dei ministri, Giorgia Meloni, giovedì, – ha proseguito il sacerdote – con coraggio e determinazione, è venuta a renderlo presente, promettendo di intervenire con «mano potente e braccio teso» per riportare la legalità nella mia parrocchia. La ringrazio e attendo fiducioso”.