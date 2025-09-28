Caivano, politica e istituzioni fanno quadrato intorno a Don Patriciello. Mattarella: Grave intimidazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Lo si è appreso al Quirinale.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, ha sentito al telefono don Maurizio Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato alla comunità di Caivano. Nell’occasione, il Ministro ha preannunciato una visita a breve a Caivano. Già da oggi, gli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno inviato pattuglie aggiuntive per presidiare il Parco Verde. Inoltre, è stata disposta l’intensificazione delle misure di tutela nei confronti di don Patriciello. Domani si terrà una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica focalizzato sugli episodi di Parco Verde.

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro” Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social.

“Un proiettile calibro 9×21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. Solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai” scrive il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini in un post su X.

“Voglio inviare un messaggio di solidarietà a don don Maurizio Patriciello, che oggi a Caivano durante la messa, da un signore che faceva finta di fare la comunione, ha ricevuto dentro un kleenex un proiettile. Profanare un sacramento è malavita”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell’intervento conclusivo della festa del partito a Telese Terme.

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a don Maurizio Patriciello, bersaglio di vili minacce per la sua instancabile attività al servizio della comunità. Siamo al suo fianco. A don Patriciello rivolgo la mia gratitudine per il coraggio con cui continua la sua opera di testimonianza, di difesa della legalità e per l’impegno con cui, ogni giorno, regala speranza e futuro a tanti giovani”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Ho incontrato più volte Don Patriciello e do la massima solidarietà per quello che è successo. L’episodio è vergognoso, è un episodio grave di intimidazione. Gli siamo vicini e ci aspettiamo che le forze competenti assicurino massima sicurezza per le sue attività”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte lasciando Città della Scienza a Napoli.

“Siamo vicini a Don Patriciello: le minacce non fermeranno la sua opera sul territorio e l’attività istituzionale e sociale in corso a Caivano per sconfiggere la criminalità e creare finalmente condizioni di sviluppo”. Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Esprimo la mia più profonda solidarietà a Don Maurizio Patriciello, per l’intimidazione vile e criminale subita oggi. Il proiettile recapitatogli durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano, è un gravissimo tentativo di ridurre al silenzio un punto di riferimento della comunità, una voce libera impegnata per la legalità.” Lo dichiara Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo della commissione bicamerale questioni regionali. “Lo Stato – conclude Piero De Luca – farà sentire con forza e determinazione la sua presenza accanto a Don Patriciello e a quanti lottano ogni giorno contro la criminalità”.

“Se qualcuno ha pensato di intimorire lo Stato ha sbagliato di grosso. Lo Stato è qui e non indietreggia di un millimetro, Caivano non indietreggia di un millimetro. La comunità caivanese ha alzato la testa e questi tentativi sono la dimostrazione che lo stato ha vinto”. Così il commissario straordinario, prefetto Ciciliano, commenta il raid con colpi di pistola esplosi in aria nelle vie del parco verde di Caivano.

“Questa mattina ho attraversato – ha spiegato – le stesse strade che sono state attraversate ieri da questi criminali, per ricordare a quella comunità che il Governo c’è e da settembre 2023 c’è sempre stato, lavorando e collaborando con istituzioni locali al fine di realizzare progetti e interventi ma anche per ascoltare la collettività. Ho poi voluto incontrare gli uomini e le donne delle forze dell’ordine costantemente presenti e operative sul campo, il cui lavoro viene facilitato dall’imponente sistema di videosorveglianza messo in campo dalla struttura del Commissario straordinario, e che potrà essere utile per individuare gli autori di questo gesto vigliacco. Così come vigliacca è l’intimidazione che ha subito nella giornata di oggi don Patriciello, a cui ho portato la solidarietà mia e della struttura commissariale di governo”.