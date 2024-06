Caivano, presidente commissione Antimafia: Suocero del boss da Don Patriciello armato di coltello

“Ennesimo atto di intimidazione subito a Caivano da Don Patriciello, dove un uomo, suocero del boss Ciccarelli, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli”. Lo riferisce il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo esprimendo “solidarietà e vicinanza” al prete antimafia. “Il lavoro, insieme con l’evangelizzazione, che Don Maurizio sta portando avanti è fondamentale per strappare quelle terre alla criminalità organizzata e noi saremo sempre al suo fianco in questa battaglia per la giustizia e la libertà”, ha aggiunto Colosimo.