Caivano, torna la festa patronale della Madonna di Campiglione: la diretta su Canale 95

IL MIRACOLO. In seguito all’intercessione divina, un giovane condannato al patibolo fu graziato pochi minuti prima dell’esecuzione capitale. L’uomo, accusato di un omicidio che non aveva commesso, era l’unico figlio di una donna vedova, che pregò incessantemente ai piedi della statua della Madonna di Campiglione, ripetendo: “Io non me ne parto se non mi fai la grazia!”. E la Madonna le diede un segno tangibile, abbassando il capo a testimonianza dell’accoglimento della sua preghiera. Poco dopo giunse la grazia firmata dal vicerè, che salvò la vita al giovane innocente.

I festeggiamenti religiosi e civili, organizzati dai padri carmelitani del santuario di via Colanton Fiore con il patrocinio del Comune di Caivano, si svolgeranno dal 10 al 14 maggio 2025. Quest’anno il cartellone prevede un folto programma religioso con la novità assoluta della trasmissione in diretta televisiva su Canale 95, in collaborazione con Brianese Termoidraulica, Vanacore Trasporti Funebri – Casa del Commiato e Magri Costruzioni, di tutte le concelebrazioni eucaristiche e del cerimoniale di intronizzazione della Statua della Madonna di Campiglione.

Il pellegrinaggio dei fedeli delle varie parrocchie del territorio e dei comuni del circondario, invece, è inziato il 1° maggio. Il mese mariano si concluderà, poi, sabato 31 maggio (ore 19) con la solenne concelebrazione, presieduta da padre Dominic Praveen Lawrence, priore e rettore del santuario di Campiglione. Al termine della santa messa seguirà la processione eucaristica, che si snoderà per via Campiglione, Corso Umberto I, Vico Carrozzelle, via Campiglione, Villa Rachele e rientro al santuario con la benedizione eucaristica.

Il cartellone religioso propone per sabato 10 maggio (ore 19) l’intronizzazione in diretta televisiva della statua della Madonna SS. di Campiglione e la concelebrazione eucaristica, presieduta da padre Dominic Praveen Lawrence. Seguirà (ore 22) la solenne veglia di preghiera.

Domenica 11 maggio ci saranno sette celebrazioni eucaristiche (ore 7, ore 8, ore 9,30, ore 11, ore 17,30, ore 19 e ore 20). La messa delle ore 11 sarà celebrata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana), mentre la celebrazione eucaristica delle ore 19 sarà presieduta da padre Cosimo Pagliara, Priore Provinciale dei Carmelitani.

Lunedì 12 maggio (Festa Patronale) il programma prevede altre cinque celebrazioni eucaristiche (ore 7, ore 8, ore 9,30, ore 11, ore 17,30). Seguirà, dopo la concelebrazione eucaristica delle ore 17,30, il concerto della Fanfara del decimo Reggimento dei Carabinieri, alla presenza dell’Ammiraglio Budri Pierpaolo e del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. La santa messa delle ore 11 sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo (diretta televisiva su Canale 95). Alle ore 19, poi, si svolgerà la processione con il Simulacro della Madonna di Campiglione per le strade cittadine.

Martedì 13 maggio saranno celebrate quattro messe: 7.30, 8.30, 9.30, 11.00. La concelebrazione delle ore 11, in diretta su Canale 95, sarà presieduta da Sua Eccellenza Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli.

Il programma civile, invece, prevede, tra l’altro, per sabato 10 maggio (ore 21), la rappresentazione teatrale “Il miracolo della Madonna S.S. di Campiglione” (Officina Creativa Ventuno – Caivano), presso il piazzale antistante il Santuario. Lunedì 12 maggio (ore 9) banda musicale itinerante per le strade cittadine e concerto bandistico (ore 21) in piazza XXIV Maggio. Martedì 13 maggio, alle ore 19.30, premiazione concorso “Dipingiamo il patrimonio locale”. Alle ore 20 “Lo Zecchino d’Oro” con il Piccolo Coro di Caivano, diretto da Antonia Di Maio e, alle ore 21, il concerto “Io canto Massimo” con la straordinaria voce di Gino Gebiola & Friends – Caivano. Seguirà (ore 22.45) la rappresentazione canora di gruppi musicali.

Mercoledì 14 maggio (ore 22) via libera ai fuochi pirotecnici e, poi, sabato 17 maggio (ore 21) il gran finale presso l’area mercatale di via Rosselli, con il concerto di Andrea Sannino.

A Caivano, dopo la pausa dello scorso anno, ritornano tra fede e tradizione i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Campiglione, patrona principale della città. Un evento che, a distanza di 542 anni, rievoca il primo miracolo della Madonna a Caivano, avvenuto nel 1483.