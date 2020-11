Calabria: Caiazza difensore Gaudio, ‘buoni motivi per ritenere imminente archiviazione’

Palermo, 16 nov. (Adnkronos) – L’avvocato Giandomenico Caiazza, difensore dell’ex rettore della Sapienza di Roma e nuovo commissario per la Sanità in Calabria, Eugenio Gaudio, all’Adnkronos spiega come “vi siano buoni motivi per ritenere che possa esservi una imminente richiesta di archiviazione. Nelle intercettazioni Eugenio Gaudio dice a chi gli propone di presiedere la commissione: se partecipa il premio Nobel con me vince il premio Nobel”. A dimostrazione di come Gaudio premiasse ovviamente il merito”.