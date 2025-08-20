Calabria, Conte: noi lineari e trasparenti, Tridico candidato vero

Roma, 20 ago. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, prende posizione sul tema delle candidature alla presidenza della Regione Calabria. “In questi giorni – scrive su Facebook l’ex premier – ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi”.

“Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Da qui si partirà con le altre forze di colazione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento”, rivendica il leader M5S.

“Questa è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S – conclude Conte – hanno ben chiara l’opportunità che si ha oggi di voltare pagina.