Calabria: Irto torna in campo per Pd e centrosinistra, resta nodo M5S’**

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – La due giorni calabrese di Francesco Boccia, inviato da Enrico Letta, si conclude con il ritorno in campo di Nicola Irto come candidato del Pd e del centrosinistra per le regionali. “Irto sarà il nostro candidato a presidente per le regionali e leader della coalizione di centrosinistra. Ha accettato di guidare questo processo politico in Calabria”, dice Boccia dopo la girandola di incontri delle ultime ore con lo stesso Irto, il centrosinistra calabrese, la Sardine e anche i 5 Stelle.