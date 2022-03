Calabria, morta bimba ucraina di 5 anni: investita da auto

(Adnkronos) – Una bimba ucraina di 5 anni è morta investita da una macchina in località Cantorato di Crotone, Calabria, mentre stava camminando ai margini di una strada. Era arrivata in Italia da pochi giorni. “Come ogni crotonese, come ogni genitore, resto devastato dalla notizia della morte della piccola ucraina. Davanti a questo tragico evento avvertiamo tutti la profonda ingiustizia di un destino atroce ed un dolore immenso”, scrive su Facebook il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce aggiungendo: “Solo pochi giorni fa ero andato personalmente ad accogliere i primi fratelli provenienti dall’Ucraina. Tra essi tanti bambini sfuggiti da un terribile scenario di guerra. Li avevamo accolti con gioia e con calore. Oggi piangere la scomparsa così assurda di una bambina è devastante. Non ci sono parole. Solo un profondo dolore. Un dolore che accomuna tutta la comunità cittadina”. “Sentiamo il dovere di dare un segnale di questo dolore collettivo – prosegue il sindaco – proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali della piccola. Così come non si fermerà il senso di accoglienza della città verso altri fratelli ucraini che arriveranno nella nostra città”.

“Era arrivata in Calabria da pochi giorni, scappava da questa assurda guerra insieme alla sua famiglia. La morte della bambina ucraina investita a #Crotone è una notizia che lascia senza parole; solo dolore per questa ingiusta tragedia”, scrive sui social il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.