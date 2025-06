Calabria, Occhiuto indagato per corruzione “Non ho nulla da temere”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sui social. “Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione – ha proseguito Occhiuto – A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione”. “Ho chiesto di essere sentito al più presto perché per come mi sono comportato inquesti anni non ho nulla da temere”, ha concluso.

sat/mca2