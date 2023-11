Calabria, Salvini “Dal governo investimenti senza precedenti”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “In Calabria questo governo sta investendo una cifra che nessun governo in passato ha mai investito: 30 miliardi solo tra strade, autostrade e ferrovie.

Penso alla progettazione dell’alta velocità finalmente fino a Reggio Calabria, ai miliardi per la Statale 106, ai lavori sull’autostrada A2, all’aeroporto di Reggio, a quello di Lamezia,

al porto di Gioia Tauro, che difenderò dalle nuove tasse europee, e poi penso anche al ponte, che porterà lavoro, business, turismo in Calabria e Sicilia, senza precedenti”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del suo partito.

