Calabria: sottosegretaria M5S Orrico contro scelta Zuccatelli, ‘non all’altezza’**

Roma, 9 nob. (Adnkronos) – “Ho chiesto con forza, e a tutti i livelli istituzionali, di dare alla Calabria una risposta sul fronte sanità che fosse in netta discontinuità con quanto già visto con le precedenti esperienze commissariali. Quella che è arrivata, purtroppo, non era ciò che aspettavo, che molti di noi aspettavano. Non voglio rassegnarmi all’idea che manchino i margini per dotare la Calabria di una struttura commissariale all’altezza delle aspettative dei cittadini e del momento critico che stiamo vivendo: servono scelte coraggiose che infondano fiducia nelle persone”. Così su Facebook la sottosegretaria al Mibact Anna Laura Orrico, che, con i colleghi parlamentari del M5S eletti in Calabria, punta il dito contro la scelta del neo commissario Giuseppe Zuccatelli.