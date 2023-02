Fa coming out il calciatore Jakub Jankto, nato a Praga, classe 1996, attualmente centrocampista dello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, e della nazionale ceca ma volto noto della Serie A, dove ha militato sia con la maglia della Samp che dell’Udinese. “Sono omosessuale – ha dichiarato – e non voglio più nascondermi”.