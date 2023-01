Calciatori Panini, meno figurine (per far completare l’album) ma tante novità

“Calciatori Panini quest’anno si rinnova. Guarda al futuro e lo fa, a mio modo di vedere, con una collezione innovativa e ricca di elementi di grande modernità, sia a livello visivo che contenutistico”: lo dice Alex Bertani, Direttore del Mercato Italia di Panini, alla presentazione della nuova collezione Panini Calciatori 2022-2023 giunta alla 62esima edizione. Presenti l’ad della Serie A Luigi De Siervo, al nuovo direttore mercato Italia Panini, Alex Bertani, i presidenti di Lega B, Mauro Balata, e dell’Aic, Umberto Calcagno, il vicepresidente dell’Aiac, Giancarlo Camolese, e il presidente della divisione calcio femminile Figc, Ludovica Mantovani, oltre ai due campioni Ciro Ferrara e Vincent Candela. Tante le novità di quest’anno. E’ stato ridotta del 10 per cento la collezione, allo scopo di recuperare un pubblico giovane diminuendo il numero delle figurine per aiutare a vivere l’emozione di completare la collezione. La grafica, inoltre, è notevolmente modificata e contiene elementi di modernità e innovazione rispetto al passato. Per ogni squadra, poi, è stata selezionata una ‘figurina Elite’ del giocatore più rappresentativo di ogni squadra. La prima figurina dell’album, è dedicata a Bruno Bolchi che fu il primo giocatore ad avere una figurina, scomparso recentemente.