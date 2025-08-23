Calcio, 100 gol Ronaldo ma la Supercoppa è dell’Al Ahli

Roma, 23 ago. (askanews) – L’Al Ahli alza la Supercoppa d’Arabia Saudita al termine di una finale spettacolare e ricca di ex Serie A. A Hong Kong finisce 2-2 nei tempi regolamentari, con l’epilogo affidato ai calci di rigore: dagli undici metri è decisivo Galeno, che regala il trofeo ai verdi (5-4). Cristiano Ronaldo illude l’Al Nassr con il rigore del vantaggio al 41′, rete che gli vale il traguardo storico dei 100 gol in maglia gialloblù (CR7 è il primo a toccare quota 100 con quattro club diversi e la propria nazionale). Poco prima dell’intervallo però Franck Kessié rimette in equilibrio il match con un gran destro a giro dal limite. Nella ripresa l’ex Inter Marcelo Brozovic riporta avanti l’Al Nassr all’82’, approfittando di un errore in uscita proprio di Kessié, ma all’89’ è il difensore ex Roma Roger Ibañez a gelare Ronaldo e compagni con un colpo di testa che vale la lotteria dagli 11 metri. Dal dischetto non sbagliano Toney, Kessié, Mahrez, Joao Felix e compagni fino al penalty decisivo: l’errore di Al Khaibari costa caro al Nassr, mentre Galeno sigilla il 5-4 che consegna all’Al Ahli la coppa. Una finale ad altissimo tasso di stelle, che ha visto brillare ancora una volta CR7, ma anche gli ex Serie A Kessié, Brozovic e Ibañez, protagonisti assoluti di una serata che consacra l’Ahli sul trono d’Arabia.