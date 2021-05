Calcio: 11 anni dopo l’Inter è Campione d’Italia

Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – L’Inter torna a vincere lo scudetto a 11 anni di distanza dall’ultimo successo ottenuto nel 2010 (anno dello storico Triplete). Di seguito tutti i precedenti successi nazionali nerazzurri: 1° scudetto – 1909/10 (All. Virgilio Fossati); 2° scudetto – 1919/20 (All. Francesco Mauro); 3° scudetto – 1929/30 (All. Arpad Veisz); 4° scudetto – 1937/38 (All. Armando Castellazzi); 5° scudetto – 1939/40 (All. Tony Cargnelli); 6° scudetto – 1952/53 (All. Alfredo Foni); 7° scudetto – 1953/54 (All. Alfredo Foni); 8° scudetto – 1962/63 (All. Helenio Herrera); 9° scudetto – 1964-65 (All. Helenio Herrera); 10° scudetto – 1965-66 (All. Helenio Herrera); 11° scudetto – 1970/71 (All. Giovanni Invernizzi); 12° scudetto – 1979/80 (All. Eugenio Bersellini); 13° scudetto – 1988/89 (All. Giovanni Trapattoni); 14° scudetto – 2005/06 (All. Roberto Mancini); 15° scudetto – 2006/07 (All. Roberto Mancini); 16° scudetto – 2007/08 (All. Roberto Mancini); 17° scudetto – 2008/09 (All. Roberto Mancini); 18° scudetto – 2009/10 (All. Josè Mourinho). 19° scudetto 2020/21 (All. Antonio Conte).