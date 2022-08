Calcio, 70 cent di sconto per vedere il Napoli online contro l’Espanyol. L’ironia dei tifosi: E ‘sti centesimi metteteli per apparare Raspadori

Da 2,99 euro a 2,29 euro, con 70 centesimi di sconto. Questo il prezzo lanciato oggi dal Napoli per vedere online l’amichevole di questa sera contro l’Espanyol, l’ultima del precampionato della squadra azzurra. Il Napoli ha inaugurato quest’anno il pagamento per vedere i match precampionato anche su Facebook oltre che su Sky, facendo pagare all’inizio 10 euro e ottenendo scarsi incassi. Stavolta il prezzo si è abbassato e poi è arrivato lo sconto: “Napoli-Espanyol sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook al prezzo di € 2,29 anziché €2,99”, si legge sul twitter del club azzurro. Un messaggio che ha ricevuto molti commenti pieni di ironia da parte dei tifosi, in questo momento più attenti alle ultime mosse di mercato che alle amichevoli. “O’ zio teng solo 1 euro e 80 cent, me la fate guardare lo stesso?”, twitta un tifoso, mentre Domenico punta al mercato: “Addirittura? E ‘sti 70 centesimi metteteli per apparare Raspadori”, commenta. Il minimo sconto riporta la fantasia dei napoletani tra i banchi del mercatino come twitta Cristiano: “Teng l’amichevole sapurit, l’amichevol sapurit signò, 2,29 a casc (cassetta, ndr) signò, 2,29 a casciaaaaa…”, mentre Maurizio chiede con sarcasmo un altro passo in avanti: “Quando arrivate a 1,59 tenetemi presente”, scrive.