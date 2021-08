Calcio: Abraham, ‘non vedo l’ora di iniziare, voglio aiutare la Roma a vincere trofei’

Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – “È bello essere qui. È una squadra che ho sempre seguito in Champions League. Il tempo è magnifico, i compagni sono fantastici, non mi sono ancora allenato, ma non vedo l’ora di iniziare”. Queste le prima parole di Tammy Abraham nella prima intervista ai canali ufficiali della Roma. “La Roma merita di giocare la Champions League e di essere tra le prime quattro squadre in Italia, di giocarsi dei titoli -aggiunge il neo attaccante giallorosso-. Sono venuto qui per raggiungere questi traguardi. In passato ho vinto tornei importanti. Voglio tornare a quei livelli e voglio aiutare la Roma a raggiungere il livello che merita”.