Calcio: Agnelli, ‘offrire a tifosi miglior competizione possibile o li perderemo’

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Ci sono molte partite che sono non competitive nei campionati e questo non cattura l’interesse dei tifosi. I tifosi non possono essere dati per scontati e noi dobbiamo offrire loro la miglior competizione possibile, altrimenti rischiamo di perderli”. Lo dice il presidente dell’Eca Andrea Agnelli nel suo intervento durante la 25esima assemblea dell’European Club Association, svolta in videoconferenza.