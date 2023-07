Calcio, al via il mercato all’insegna dei figli d’arte: Thuram all’Inter, Weah alla Juve

Il calciomercato è partito e le prime chicche hanno tutte un nome già noto per i tifosi della serie A. E’ ufficiale il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione, si tratta di Marcus Thuram, che arriva in nerazzurro dopo 4 stagioni al Borussia M’gladbach. Ufficiale anche l’acquisto di Timothy Weah, nuovo giocatore della Juventus. L’esterno statunitense arriva a titolo definitivo dal LOSC Lille. Entrambi sono figli di due campioni che hanno fatto la storia della massima divisione italiana: Lilian Thuram e George Weah.