Calcio, Allarme Lukaku: rientro rinviato di 2-3 settimane

Roma, 31 dic. (askanews) – Brutte notizie per il Napoli sul fronte Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sarà disponibile né per la sfida con la Lazio né per quella contro l’Inter: il rientro slitta ancora. A oltre quattro mesi dall’infortunio rimediato il 14 agosto in ritiro, la “lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” continua a richiedere prudenza. Secondo le valutazioni dello staff medico, serviranno altre due o tre settimane prima di ipotizzare un ritorno in campo.

La convocazione per Riyad si è rivelata una falsa speranza: forzare non è consigliabile e il recupero procede con cautela. I tempi, inizialmente stimati più brevi, si sono allungati fino a superare i cinque mesi complessivi, con Lukaku che ha già saltato quasi tutto il girone d’andata e la vetrina europea.