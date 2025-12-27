Calcio, Allegri “Leao non convocato, Nkunku farà bene”

Roma, 27 dic. (askanews) – “Quest’anno i tifosi sono sempre stati molto presenti e per noi è bellissimo. Domani però dovremo fare i tre punti contro l’Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo essere ordinati e migliorare difensivamente” Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di San Siro di domani contro il Verona. Sull’inserimento di Nkunku e Fullkrug, Allegri ha spiegato: “Nkunku deve ancora adattarsi al calcio italiano, ma sono fiducioso sulle sue qualità tecniche. Fullkrug è arrivato sorridente e volenteroso, lavora per essere a disposizione già da domani.”

“Penso che Loftus-Cheek sia un giocatore importante, ora sta giocando di più – ha aggiunto Allegri -. Nelle prossime partite ci sarà bisogno di tutti e dobbiamo avere l’obiettivo comune di arrivare tra le prime quattro. Solo con voglia e convinzione possiamo farcela insieme.”

Sulle gerarchie in mezzo al campo, il tecnico ha aggiunto: “Rabiot e Saelemaekers sono entrambi importanti. Quando non abbiamo la palla, tutti devono difendere. Alexis è cresciuto molto e può migliorare ulteriormente, Adrien ha un profilo internazionale e sta facendo progressi.”

Allegri ha affrontato anche le questioni legate alla difesa e ai giovani del Milan: “Jashari viene da un lungo infortunio e sono molto contento di lui. Ricci è affidabile e intelligente, non vedo possibilità che lasci il Milan. De Winter può giocare da centrale in assenza di Gabbia.”