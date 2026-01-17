Calcio, Allegri: “Parlare di fortuna è una mancanza di rispetto”

Roma, 17 gen. (askanews) – “Veniamo da due pareggi e una vittoria in casa, dobbiamo tornare a vincere anche perché poi giocheremo di nuovo a San Siro tra più di un mese. Bisogna dare seguito al bel risultato fatto a Como, altrimenti perde valore”. Sul momento degli avversari, Allegri ha parlato di una squadra in buona condizione fisica e reduce da prestazioni convincenti, in particolare contro l’Inter”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce, gara valida per la 21ª giornata di Serie A in programma domani alle 20:45 a San Siro. Un appuntamento importante per i rossoneri, chiamati a dare continuità ai risultati e a restare agganciati alla corsa Champions. In apertura, Allegri ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso: “Il primo pensiero va alla famiglia Commisso: le più sentite condoglianze. Il calcio ha perso un uomo di sport, con grande passione, che ha fatto tanto e bene alla Fiorentina”.

Dal punto di vista dell’infermeria, il bollettino segnala l’assenza di Pavlovic: “Non ci sarà, non può colpire la palla di testa. Gli altri stanno più o meno tutti bene, ma domani ci saranno inevitabilmente dei cambi”. Allegri ha ribadito l’obiettivo stagionale senza giri di parole: “Il futuro del Milan passa dall’arrivare nelle prime quattro. Il calcio italiano, per come è strutturato, non permette a una squadra di alto livello di restare fuori dalle prime quattro per motivi economici. Abbiamo una responsabilità”. Un traguardo che deve restare chiaro anche nei momenti meno brillanti: “Anche quando le partite vengono fatte meno bene, deve essere ottenuto il risultato”.

Sulle polemiche tra “giochisti” e “risultatisti”, l’allenatore rossonero ha minimizzato: “Credo che l’altro giorno sia stata giocata una bella partita, con due squadre che l’hanno interpretata in modo diverso. Nel primo tempo Maignan ha fatto parate importanti, poi nella ripresa abbiamo vinto. Abbiamo portato il risultato a casa”. Proprio su Maignan, Allegri ha evidenziato il peso del portiere nello spogliatoio: “È un giocatore internazionale, quando ci sono figure così hanno responsabilità. Le parate che fa sono per lui una normalità”.

Ampio spazio anche alle scelte di formazione e ai singoli. Leao è stato definito “decisivo a Como”, ma con margini di crescita, mentre Fullkrug è stato elogiato per lo spirito: “È venuto con un mezzo dito infrazionato, è voluto venire per forza e si è messo a disposizione. Giocatori così trascinano anche gli altri”. Su Fofana: “È un ragazzo che ci dà dentro e si mette sempre a disposizione”. Rispondendo alle dichiarazioni di Fabregas, secondo cui il Como vincerebbe otto volte su dieci rigiocando la partita, Allegri ha replicato con fermezza: “La fortuna è una componente della vita, ma credo sia un po’ una mancanza di rispetto per chi lavora al Milan. C’è stata una partita, due interpretazioni diverse e noi abbiamo fatto tre gol con tre tiri in porta, difendendo bene soprattutto nel secondo tempo”.

Sul percorso di crescita della squadra, Allegri ha evidenziato i progressi ma anche gli aspetti da migliorare: “Bisogna migliorare nella gestione della palla e nella costruzione sotto pressione. L’importante è lavorare ogni giorno per l’obiettivo finale, senza esaltarsi perché siamo secondi ma pensando solo alla partita di domani”. Infine, un messaggio sul gruppo: “Abbiamo bisogno di tutti. Siamo circa settanta tra giocatori e staff, viviamo un’annata con grande intensità. L’obiettivo lo raggiungiamo tutti insieme”. Dopo le parole in conferenza, il Milan è ora chiamato a tradurle in campo contro il Como, in una sfida chiave per il cammino in campionato.