Calcio, Ancelotti: “Con il Real è stata una decisione comune”

Roma, 13 mag. (askanews) – “La mia sensazione è che il 26 maggio sarò l’allenatore del Brasile. È una grande sfida, ma sono ancora l’allenatore del Madrid. Voglio concludere bene questa fantastica avventura. So che sei interessato a ciò che farò. Ma devo pensare ai giorni che mi restano qui. Per il rispetto che nutro per questa squadra e per i suoi tifosi, sono concentrato sull’ultimo tratto di questa spettacolare avventura”. Comincia così la conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida con il Mallorca, passo d’addio del tecnico italiano sulla panchina dei blancos. Il Real Madrid non ha emesso alcun comunicato: “Il Madrid pubblicherà la nota quando vorrà. Non c’è nessun problema. Non so quando lo faranno. Lo faranno nei momenti che riterranno opportuni. Niente da aggiungere”. Ancelotti lascia il Real con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 2026. “Il calcio, come la vita, è un’avventura che inizia e finisce. Ho sempre pensato che un giorno tutto sarebbe finito. Un periodo molto bello sta per finire. Mi sono divertito molto. Ma come in tutte le cose della vita, arriva un momento come questo. Se la vita finisce, immagina se non può finire l’avventura in una squadra di calcio. Mi sono divertito, voglio finire bene. Il 26 parlerò di un’altra sfida. Non ho mai avuto problemi con il club e io non ne avrò mai. È un club che custodisco nel mio cuore e che terrò lì anche quando questa avventura sarà finita. Sta per finire, dopo alcuni anni in cui abbiamo vinto molti titoli. Con un ricordo fantastico che durerà tutta la vita”. Il suo bilancio con il Real è decisamente positivo: “Nessuna frustrazione. Se il giorno in cui sono arrivato qualcuno mi avesse detto che avrei vinto 11 titoli in quattro anni, l’avrei firmato con il sangue. Questa stagione non è andata bene per molte ragioni. Ma è stato un periodo indimenticabile”. Poi dimostra un po’ di insofferenza rispetto a questa conferenza stampa: “Sono molto felice, lo sarei stato di più se non ci fosse stata la conferenza. Devo spiegare cose che non voglio spiegare, perché sono del Madrid fino al 25. Perché ho molto rispetto per questa maglia. Voglio rispettarla fino all’ultimo giorno. Avrei voluto vincere il campionato e la Champions League, ma sono molto felice”. Sui motivi dell’addio. “Non ho mai pensato che il Madrid non mi volesse. Madrid mi ama. Anche se andassi in Brasile il 25. Madrid mi ha sempre amato. Mi ha sempre dimostrato affetto. Non avrei potuto essere l’allenatore del Madrid per tutta la vita. Finisce per molte ragioni. Il club potrebbe aver bisogno di nuova linfa. Non ne faccio un dramma. Mille grazie a questo club. E continueremo. Tiferò il Madrid per tutta la vita. È un periodo che sta finendo. Spettacolare. Non avrei mai pensato di poter allenare il Madrid per sei anni, e invece è successo. È stata una decisione comune”.