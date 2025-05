Calcio, Ancelotti in Brasile: sarà il nuovo ct

Roma, 26 mag. (askanews) – Carlo Ancelotti è arrivato in Brasile per iniziare la sua nuova avventura da ct della nazionale verdeoro. E’ sbarcato a Rio de Janeiro accolto con grande entusiasmo da centinaia di tifosi che poi lo hanno accompagnato in un hotel a Barra da Tijuca.

Lunedì Ancelotti avrà i suoi primi impegni come allenatore del Brasile. Sarà presentato ufficialmente dalla CBF e renderà noti i 23 convocati per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo della Seleção: contro l’Ecuador il 5 giugno e il Paraguay il 10 giugno. L’italiano ha firmato un contratto fino al termine della Coppa del Mondo 2026.

Ancelotti ha concluso sabato 24 il suo secondo mandato al Real Madrid, dove ha accumulato un curriculum di successo. Con il club spagnolo, il tecnico ha vinto tre volte la Champions League, oltre a due titoli della Liga, tre Coppe del Mondo per Club, due Copa del Rey, tre Supercoppe UEFA e due Supercoppe di Spagna.