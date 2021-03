Roma, 4 mar. – (Adnkronos) – “Io spero vinca il Milan, ma credo che non sarà facile perché l’Inter viaggia forte”. Carlo Ancelotti si esprime così in merito alla favorita per vincere lo scudetto. “Non penso che il mio amico Conte mi accontenterà in questo desiderio”, aggiunge l’allenatore dell’Everton a Sky Sport.