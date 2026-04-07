Calcio, Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile

Roma, 7 apr. (askanews) – Dopo il deludente Mondiale dell’Italia, tra i nomi accostati alla panchina azzurra era emerso anche quello di Carlo Ancelotti, ma l’ipotesi sembra destinata a sfumare. Secondo quanto riportato da Espn, il tecnico avrebbe infatti raggiunto un accordo con la Confederazione calcistica brasiliana per il rinnovo del proprio contratto con il Brasile.
L’intesa, definita prima dell’inizio dei prossimi Mondiali in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico, dovrebbe avere una durata lunga e potrebbe portare l’allenatore italiano a guidare i verdeoro anche nell’edizione del 2030.
La federazione brasiliana avrebbe già inviato una bozza del nuovo contratto all’allenatore all’inizio della settimana e considererebbe la firma una formalità. Nei prossimi giorni potrebbero quindi arrivare gli annunci ufficiali.
Per la panchina della Nazionale italiana si allontana così una delle opzioni più prestigiose, mentre prende sempre più forma il futuro internazionale di Ancelotti alla guida del Brasile.