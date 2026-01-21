Calcio, Arbitri serie A, Mariani dirigerà Juventus-Napoli

Roma, 21 gen. (askanews) – Sarà Mariani di Aprile a dirigere il match clou della ventiduesima giornata di serie A Napoli-Juventus. Roma-Milan è stata affidata a Colombo di COmo, Inter-Pisa a Mercenaro di Genova. Questo il programma completo:
venerdì 23 gennaio ore 20.45 Inter-Pisa: Marcenaro di Genova. sabato 24 gennaio ore 15.00 Como-Torino: Feliciani di Teramo. Ore 18.00 Fiorentina-Cagliari: Guida di Torre Annunziata. Ore 20.45 Lecce-Lazio: Chiffi di Padova.
domenica 25 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Cremonese: Collu di Cagliari. Ore 15.00 Atalanta-Parma: Sacchi di Macerata, Genoa-Bologna: Maresca di Napoli. Ore 18.00 Juventus-Napoli: Mariani di Aprilia. Ore 20.45 Roma-Milan: Colombo di Como.
lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese: Manganiello di Pinerolo.