Calcio, Atalanta-Celtic, Gasperini: siamo in emergenza in difesa

Roma, 22 ott. (askanews) – E’ il momento della Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che si rituffa nella competizione internazionale dopo il successo 2-0 all’Atalanta, terza giornata di Champions League. Di fronte il Celtic che i nerazzurri affronteranno alle 18.45 al Gewiss Stadium con l’Atalanta a 4 punti in classifica. “Le ultime due vittorie in campionato – le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa – hanno migliorato la nostra classifica. Ora dobbiamo concentrarci sulla Champions, una competizione in cui, arrivati alla terza giornata, i punti cominciano a pesare di più. Domani abbiamo l’opportunità di consolidare la nostra posizione”. La sfida contro il Celtic: “Mi aspetto una partita aperta e combattuta. Il Celtic è abituato a dominare il proprio campionato e ha giocatori rapidi e veloci. Entrambe le squadre giocano per segnare, quindi dovremo essere molto attenti e fare una gara eccellente per provare a vincere”. Lezioni dalle sfide in Champions League: “In Champions bisogna essere sempre concentrati al massimo, perché contro le squadre top, se sbagli, rischi di prendere molti gol. Abbiamo imparato questo dalle prime esperienze contro squadre come Liverpool e Manchester City, dove abbiamo subito sconfitte pesanti, ma con il tempo siamo cresciuti senza cambiare il nostro modo di giocare. Non possiamo farsi ingannare da singole sconfitte, e domani affronteremo un avversario abituato a vincere”. Emergenza difensiva e infortuni: “Siamo in emergenza difensiva con diverse assenze importanti, dobbiamo capire le condizioni di Hien e Kolasinac. Kossounou, Toloi e Scalvini non saranno disponibili. Cercheremo comunque di mettere in campo una squadra competitiva”. Sui giocatori offensivi del Celtic dice : “Il Celtic ha un reparto offensivo molto rapido e gioca con tre attaccanti, oltre a centrocampisti che si inseriscono spesso. Dovremo essere bravi a leggere la loro capacità di creare occasioni e contenerli nel miglior modo possibile”. Su Retegui: “Ho già detto molto su di lui, ha ancora margini di crescita e può migliorare non solo nel segnare gol, ma anche in altri aspetti del gioco”. Strategia offensiva delle squadre di successo: “Le squadre che ambiscono a vincere hanno spesso un approccio offensivo. In Italia si dice che vince chi ha la miglior difesa, ma di solito sono le squadre che segnano di più a vincere. Anche il Celtic, con Rodgers, ha un gioco offensivo. In Champions, però, ognuno ha il suo stile e carattere nel modo di affrontarle”.