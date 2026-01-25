Calcio, Atalanta travolgente: 4-0 al Parma

Roma, 25 gen. (askanews) – L’Atalanta travolge il Parma e cala il poker al Gewiss Stadium. Nella 25ª giornata di Serie A Enilive 2025-2026, la squadra di Raffaele Palladino si impone con un netto 4-0, confermando solidità e cinismo contro un Parma punito oltre il punteggio finale.

La partita si sblocca al 15′, quando un’ingenuità di Britschgi regala un calcio di rigore ai nerazzurri: Scamacca è freddo dal dischetto e firma l’1-0. Il Parma prova a reagire, ma al 24′ un errore in costruzione di Circati spalanca la strada al raddoppio: De Ketelaere inventa, de Roon chiude di prima per il 2-0. L’Atalanta prende il controllo del match e sfiora più volte il tris prima dell’intervallo.

Nella ripresa i ducali cambiano assetto e cercano maggiore aggressività, costruendo anche alcune occasioni importanti con Pellegrino e Oristanio, senza però riuscire a riaprire la gara. Al 73′ arriva il colpo del ko: rilancio di Carnesecchi, accelerazione di Krstovic e assist perfetto per Raspadori, che a porta vuota trova il primo gol con la maglia della Dea. Nel finale c’è spazio anche per la firma dello stesso Krstovic, che al 90’+3 ribadisce in rete una respinta di Corvi e chiude definitivamente i conti.

Finisce 4-0 per l’Atalanta, spietata nello sfruttare gli errori avversari e solida nella gestione della gara. Parma generoso ma troppo fragile nei momenti chiave, costretto a incassare una sconfitta pesante nonostante una prestazione a tratti coraggiosa.