Calcio: Bagni, ‘Inter? Scudetto alla squadra più forte’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Lo scudetto sarebbe un successo per la guida tecnica e per i giocatori, e anche perché l’Iinter è la squadra più forte”. Lo ha detto l’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Salvatore Bagni, all’Adnkronos, sulla sempre più imminente vittoria della squadra nerazzurra. “Gran parte del merito – ha proseguito Bagni – è di Conte, che nonostante sia stato messo più volte sulla graticola a causa delle premature eliminazioni in Champions e Coppa Italia, ha sempre tenuto compatto il gruppo”. Infine Bagni spera in una campagna acquisti mirata, necessaria per essere competitivi anche a livello internazionale, perché “la Champions va onorata”.