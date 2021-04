Calcio: Bakayoko e Osimhen stendono il Toro, il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto

Torino, 26 apr. – (Adnkronos) – Il Napoli si impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino e aggancia Juventus e Milan, in campo tra pochi minuti a Roma con la Lazio, al terzo posto in classifica, con 66 punti, rafforzando la propria candidatura a un posto in Champions League. Prova brillante degli azzurri che partono di slancio e nel primo quarto d’ora segnano i due gol decisivi con Bakayoko a Osmihen. Resta in acque agitate la squadra granata ferma a quota 31 in sedicesima piazza insieme a Cagliari e Benevento.