Calcio, Balotelli riparte dalla serie B dell’Arabia Saudita

Roma, 7 gen. (askanews) – Mario Balotelli torna in campo. L’ex attaccante di Inter, Milan e Genoa ha firmato un contratto con il club dell’Al-Ittifaq FC, club di Dubai di proprietà italiana (il presidente è Pietro Laterza, patron del Chievo) attualmente ultimo in classifica nella seconda divisione dell’Arabia Saudita.

L’attaccante si è legato al club con un contratto di due anni e mezzo. Il 10 gennaio è prevista la sua presentazione a Dubai. Super Mario riparte dunque dall’estero a 35 anni (ne compirà 36 ad agosto). Mai partito titolare, il centravanti italiano è sceso in campo l’ultima volta il 21 dicembre 2024, nella gara giocata contro il Napoli.