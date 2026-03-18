Calcio: Barcellona travolge Newcastle 7-2 ed è ai quarti

Roma, 18 mar. (askanews) – Il Barcellona batte il Newcastle 7-2 e si qualifica ai quarti di finale di Champions League, forte anche dell’1-1 dell’andata (totale 8-3). Gara spettacolare e ricca di gol, con i catalani che prendono il controllo e dilagano nella ripresa.

La partita inizia con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. Il Barcellona passa al 6′ con Raphinha, ma il Newcastle reagisce e trova il pari al 15′ con Elanga. I catalani tornano avanti al 18′ con Bernal, ma ancora Elanga firma il 2-2 al 28′, mantenendo l’equilibrio. Nel finale di primo tempo l’episodio chiave: calcio di rigore assegnato con il Var e trasformato da Lamine Yamal al 45’+7, che porta il Barcellona sul 3-2 all’intervallo.

Nella ripresa il Barcellona alza definitivamente il ritmo e chiude la partita. Al 51′ segna Fermín López, al 56′ e al 61′ arriva la doppietta di Lewandowski, mentre al 72′ è ancora Raphinha a firmare il definitivo 7-2. Il Newcastle prova a reagire ma fatica a contenere la superiorità tecnica degli avversari.

Il secondo tempo scorre senza recupero e il Barcellona gestisce fino al triplice fischio, confermando una netta supremazia e staccando il pass per i quarti di finale.