Calcio, Baroni: “Attaccare ma senza frenesia”

Roma, 16 apr. (askanews) – Giornata di vigilia in casa Lazio. I biancocelesti preparano la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt, in programma domani alle ore 21. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei norvegesi. “Dobbiamo crederci perché questa squadra ha sempre dato tutto e si è sempre spesa in tutte le partite, e lo farà anche in questa. Sappiamo che è una partita speciale ma proprio per questo la squadra darà tutto. Il tema è quello: dare tutto, spendere tutto, senza risparmio e senza rimorso” le parole a Sky dell’allenatore della Lazio Marco Baroni. La Lazio dovrà fare una partita all’attacco, evitando però la frenesia. “Assolutamente. È proprio questo quello che oggi dirò alla squadra. Non dobbiamo pensare al risultato da recuperare, ma dobbiamo stare centrati sulla prestazione che dobbiamo e che possiamo fare. È quella la chiave per poterla recuperare”. I segnali arrivati nel derby confortano: “La squadra ha fatto due partite, sia a Bergamo che nel derby, di altissimo livello. Nel mezzo c’è stato invece questo inciampo. Proprio per questo, sappiamo che dobbiamo dare tutto, specialmente davanti al nostro pubblico che ci darà quell’energia in più”. Spesso ha parlato degli attaccanti: Castellanos sta meglio, sta pensando di riproporre la formula col doppio centravanti insieme a Dia. “È una soluzione. Oggi ci ritroviamo, perché avevamo bisogno di recuperare anche energie mentali, e faremo una valutazione. Stasera deciderò, è una soluzione probabile”. C’è la possibilità di convocare Tavares: “È una delle situazioni che dobbiamo valutare. Il ragazzo sta bene. Dobbiamo fargli fare una seduta di lavoro. Poi cercherò di capire se ci sono le condizioni”.