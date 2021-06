Calcio: Bayern Monaco, ‘stop ad acquisti importanti’

Roma, 11 giu. (Adnkronos/Dpa) – A causa degli impatti della pandemia di coronavirus i campioni di Germania del Bayern Monaco non stanno pianificando altri importanti trasferimenti per la nuova stagione dopo aver acquistato il difensore Dayot Upamecano dai rivali del Lipsia. “Ad eccezione di Dayot Upamecano, quest’estate non sono più possibili trasferimenti importanti per noi”, ha detto il presidente del Bayern Hebert Hainer in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del club venerdì. Hainer ha aggiunto che le persone non dovrebbero “sottovalutare l’impatto del coronavirus, anche se finora siamo riusciti a cavarcela economicamente”.