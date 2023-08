Calcio, beffato il Napoli: Gabri Veiga va all’Al Ahli. Ingaggio da 12 mln, altro che i 2 mln annui offerti da DeLa

Colpo di scena nella trattativa del Napoli per Gabri Veiga. Il giovane talento spagnolo il prossimo anno giocherà con la maglia dell’Al-Ahli. C’è l’accordo fra gli arabi e il Celta Vigo e anche il giocatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Una beffa per il Napoli che aveva puntanto forte sul centrocampista classe 2002 tanto da arrivare a offrire al Celta la cifra di 30 milioni di euro (più 6 di bonus), che l’avrebbero reso l’acquisto più costoso di questa sessione estiva in Serie A. L’Al-Ahli è lo stesso club che aveva provato a prendere Zielinski, prima del no del polacco e del rinnovo col Napoli. Gabri Veiga troverà i difensori ex Serie a Ibanez e Demiral, Franck Kessié e un attacco stellare composto da Mahrez, Firmino e Saint-Maximin. Decisiva l’offerta, 12 milioni a stagione contro i 2+bonus che offriva il Napoli.