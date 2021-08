Calcio: beIn Sports trasmetterà la Serie A in Francia e Asia-Pacifico (2)

(Adnkronos) – “Siamo felici che un partner storico come BeIN trasmetta le partite del nostro campionato, da sempre ricco di talenti apprezzati in tutto il mondo -ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A-. La stagione che sta per iniziare vedrà in campo molti dei recenti campioni d’Europei e il ritorno in campionato di tecnici come Allegri, Mourinho e Sarri, pronti a sfidare gli altri allenatori nel torneo più tattico del mondo. Sono sicuro che in Francia e nei paesi selezionati dell’area Asia Pacifico apprezzeranno il grande spettacolo della Serie A”.