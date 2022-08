Calcio, Belotti alla Roma: L’annuncio della società su Twitter

Non ancora l’annuncio ufficiale, ma manca davvero poco. Come fatto con gli altri colpi di calciomercato di questa estate, la Roma sul suo profilo Twitter posta la foto dell’ultimo, atteso acquisto: il “Gallo” Belotti, su sfondo scuro, in cui si intravede solo lo sguardo e un accenno della celebre esultanza appunto a “cresta” di gallo, con l’icona di una clessidra. Lo aveva fatto gia’ con Dybala e con Wijnaldum, al termine di lunghe trattative poi coronate dalla firma. L’ex centravanti del Torino e’ a Trigoria, e a stretto giro dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.