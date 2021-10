Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – “Ci tenevamo a far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Volevamo a vincere, era importante per il ranking e siamo contenti così”. Queste le parole di Domenico Berardi dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League.